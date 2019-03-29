Yaşar Emin Kimdir

1955 yılında Trabzon’un Sürmene İlçesi’nin Yemişli Köyü’nde dünyaya gelen Yaşar Emin, ilkokul 4. sınıfa kadar Sürmene Merkez İlkokulu’nda okudu. Liseyi Sürmene’de bitirdi. 1977 yılında İstanbul Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. Emin, mezuniyetinin ardından Sürmene Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Müdür Yardımcılığı yaptı. 4 yıl Sürmene Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra tekrar Sürmene Lisesi’ne öğretmen olarak döndü. Milli Piyango Eski Genel Müdür Yardımcısı da olan Yaşar Emin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde CHP'nin Sürmene Belediye Başkan Adayı oldu.