Yaşar İsmail Gedüz Kimdir

Yaşar İsmail Gedüz, 11 Haziran 1970 de Kırkağaç’da doğdu. İlkokulu 12 Eylül İlköğretim okulunda, ortaokulu Kıkrağaç İmam Hatip Lisesinde, lise tahsilini ise Kırkağaç Lisesinde tamamladı. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Muhasebe bölümünden mezun oldu. 1992 yılında halen devam etmekte olduğu sarraflık mesleğine başladı. 2005-2007 yılları arasında yönetim kurulu başkanlığı görevinde bulundu. Görev süresi içinde 10 kişinin istihdam edildiği Kırkağaç Birlik Marketi faaliyete geçirerek, şirket denetleme kurulu üyeliği yaptı. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli idareler seçimlerinde Kırkağaç Belediye Başkanı olarak seçilen Yaşar İsmail Gedüz halen görevine devam etmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Yaşar İsmail Gedüz, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Manisa Kırkağaç Belediye Başkan Adayı oldu.