Yasemin Fazlaca Kimdir

1979 yılında Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünyaya gelen Yasemin Fazlaca. işletme bölümü mezunudur. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Yalova Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu ve Yalova Girişimci Kadınlar Derneği üyesi olan Fazlaca’nın. İnşaat ve otomotiv sektöründe de çalışmaları bulunuyor. 2010 yılında mali müşavirlik unvanı alan Fazlaca, evli ve iki çocuk annesidir. Fazlaca, 31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde de CHP'nin Yalova'ya bağlı Altınova ilçesi Belediye Başkan adayı oldu.