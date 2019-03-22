Yasin Kartoğlu Kimdir

Yasin Kartoğlu, 1977’de Malatya’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Küçükçekmece’de tamamlayan Kartoğlu, lisans eğitimini İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde aldı. Siyasi hayatına AK Parti Küçükçekmece Gençlik Kolları Kurucu Üyeliği yaparak adım atan Kartoğlu, 2003’ten 2008’e kadar AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı olarak parti bünyesinde görev aldı. Kartoğlu, 2009 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyesi gösterildi. 2009 döneminin Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ekibinde Başkan Yardımcısı olarak yer alan Yasin Kartoğlu, 2014 Yerel Seçimleri’nde Başakşehir Belediye Başkanı seçildi Yasin Kartoğlu, evli ve iki çocuk babası. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde yeniden AK Parti İstanbul Başakşehir Belediye Başkan Adayı Olmuştur.