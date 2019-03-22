Yasin Şahiner Kimdir

1965 yılında Yozgat/Çayıralan’da doğan Yasin Şahiner, Orta ve lise öğrenimini Kayseri Mimarsinan Öğretmen Lisesinde (Pazarören) tamamladı. Yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Yasin Şahiner, Maliye Bakanlığında 1987 yılında memur olarak göreve başladı. Ankara Maliye Kursunda 2 yıl eğitim gördü. Kayseri/Yahyalı, Yozgat/Çandır ve Yozgat/Çayıralan ilçelerinde görev yaptı. Şahiner, Kaymakamlıklarda Birlik Müdürlüğü ve Birlik Saymanlığı görevlerinde bulundu. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde Çayıralan İlçesinde Ak- Parti listesinden Belediye Başkanı olarak göreve başladı. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Yozgat/Çayıralan Belediye Başkan Adayı.