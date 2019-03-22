Yavuz Altıparmak Kimdir

Mühendis olan Yavuz Altıparmak, 1968 yılında Gümüşhane Şiran İlçesi Elmaçukuru Köyü'nde dünyaya geldi. Şiran Mithatpaşa İlkokulu, Şiran Ortaokulu ve Şiran Lisesi’ni 1984 yılında bitirdi. Altıparmak, üniversiteye 1987 yılında girdi. Okuduğu bölüm Yıldız Teknik Üniversitesi MMF İnşaat Mühendisliği’ydi. 1991 yılında mezun oldu. Okulun ardından Gümüşhane’de şantiye şefi oldu ve bu görevini 2000 yılına kadar sürdürdü. Altıparmak, askerliğini 1994 yılında kısa dönem olarak Ankara Etimesgut ve Gelibolu Ortaköy'de tamamladı. 1995 yılında Alpar Madencilik İnşaat Turizm Boya San Tic Ltd Şti’nin kurucuları arasında yer alan Altıparmak, 2000 yılında aynı şirket çatısı altında Gümüş Boya ve 2006 yılında Alpar Mermer'i kurdu. Şiran İş Adamları Derneği’nin yöneticilerinden olan Altıparmak, Kelkit Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi. Ayrıca Şiran MYO kurucularından oldu. Bundan 10 yıl önce siyasete atılan Altıparmak, 2009 Yerel Seçimleri’nde Demokrat Parti'den belediye başkan adayı oldu ve yüzde 32,3 oy oranı ile Şiran Belediye Başkanlığına seçildi. Altıparmak daha sonra AKP’ye geçti. 2014 Mart Yerel Seçimleri’nde tekrar belediye başkanı seçildi. Yavuz Altıparmak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP Gümüşhane Şiran Belediye Başkan adayı oldu. Altıparmak, evli ve üç çocuk babası.