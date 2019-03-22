Yavuz Candan Kimdir

Candan, Karaman İli, Ayrancı İlçesi'nde 17 Eylül 1964 tarihinde dünyaya geldi . İlk, orta ve lise eğitimini Ayrancı'da tamamlayan siyasetçi, 1986 yılında Trakya Üniversitesi Eğitim Yüksekokulu Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1986-90 yılları arasında Sivas'ta Müdür Yetkili Öğretmen olarak çalışan Candan, Kıraman Köyü İlköğretim Okulunda Okul Müdürlüğü görevinde bulundu. Kıraman'da görev yaptığı süre içerisinde Kıraman Üçharman Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurulmasında önemli rol oynadı. Ayrancı İlçesi Milli Eğitim Müdürü olarak görev yaptı. 19 Ocak 2001 tarihinde Konya Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevini yürüttü. Yöneticilik yaptığı sırada da Anadolu Üniversitesi'nde açıktan İktisat Bölümü'nü tamamladı. Yavuz Candan daha sonrasında Şanlıurfa Birecik'te Şube Müdürlüğü, Karaman İl Milli Eğitim Şube Müdürlüğü yaptı ve 18 Mart 2018 tarihinden bu yana ise Ayrancı İlçesi Milli Eğitim Müdürü olarak bulunuyor. Candan, evli ve 2 çocuk sahibi… 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Karaman İli, Ayrancı İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.