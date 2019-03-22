Yavuz Soylu Kimdir

Yavuz Soylu, 01.08.1968 tarihinde Niğde’nin Çamardı ilçesinde doğdu. İlk ,orta ve lise öğrenimini Çamardı’da tamamladı. Yüksek öğrenimini 1989 yılında Selçuk Üniversitesi Niğde Eğitim Yüksek Okulu’nda tamamladı. 1990 yılında öğretmen olarak atanan Soylu, 19 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 30 mart 2009 seçimlerinde AK Parti`den Belediye Başkanı seçildi. Yavuz Soylu, 30 mart 2014 seçimlerinde AK Parti’den tekrar Çamardı Belediye Başkanı seçildi ve halen Çamardı Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve üç çoçuk babasıdır. Yavuz Soylu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Niğde Çamardı Belediye Başkan adayıdır.