Yener Kaya Kimdir

Yener Kaya, 1966 yılında Kabadüz ilçesi Yeşilyurt mahallesinde dünyaya geldi. İlkokulu Yeşilyurt mahallesinde orta ve liseyi Ordu ilinde tamamladı. İş hayatına ticaretle başlayan Kaya,. bir süre ticaretle uğraştıktan sonra 1992 yılında Yokuşdibi Belediye Başkanlığının açmış olduğu memurluk sınavını kazandı. Muhasebeci olarak 16 yıl boyunca Yokuşdibi Belediyesinde görev yaptı. 30 Mart 2009 yılında Yerel seçimlerinde Ak Parti’den Yokuşdibi Belde Belediye Başkanı olan Kaya, daha sonra 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde ise ülke genelinde en çok oy alan 6 belediye başkanı arasına girerek, AK Parti'den Kabadüz Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Yener Kaya, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Ordu Kabadüz Belediye Başkan adayıdır.