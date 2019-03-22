Yılmaz Şahutoğlu Kimdir

Yılmaz Şahutoğlu, 25 Kasım 1971’de Hatay Samandağ’da dünyaya geldi. Antakya Merkez Lisesi’ne okudu. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’ni 1995 yılında bitirdi. 2001 yılında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Genel Cerrahi Uzmanlığı’nı aldı. Şahutoğlu, 2001-2010 yılları arasında SSK İskenderun Hastanesi ve İskenderun Devlet Hastanelerinde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalıştı. 2010 yılında Özel Palmiye Hastanesi’nde Başhekim ve Genel Cerrahi Uzmanı olarak göreve başladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Kurultay Delegeliği yaptı. Yılmaz Şahutoğlu, 31 Mart 2019’da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde Hatay İskenderun’un CHP’den Belediye Başkan Adayı oldu.