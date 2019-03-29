Yılmaz Serttaş Kimdir

Yılmaz Serttaş, 1941 yılında Ağın'da doğdu ve ilköğretim ile ortaokulu Ağın'da, liseyi ise Malatya'da tamamladı. 1970’de kazandığı Ankara Üniversitesi’nde İktisat Fakültesi’nde eğitim aldı. Kamu yönetimi mastırı yaptı. Başta Ağın ve Keban köyleri olmak üzere Elazığ Teknik Lisesi’nde öğretmenlik yaptı. 1971 yılında Elazığ Etibank Şubesinde göreve başlayan Yılmaz Serttaş, 1972 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Elazığ Bölge Müdür Yardımcısı olarak on yıl görev yaptı. Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü’nde Müşavir ve Daire Başkanı olarak uzun yıllar görevde bulundu. Yılmaz Serttaş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti Elazığ Ağın Belediye Başkan Adayı oldu.