Yüksel Büyükkarcı Kimdir

Yüksel Büyükkarcı, 1963 yılında Karaman'ın Ayrancı ilçesinde dümyaya geldi. İlkokulu Ayrancı'da, Ortaokulu Konya'da, Üniversiteyi ise Ankara Sağlık Eğitim Enstitüsünde, Lisans eğitimini ise Malatya İnönü Üniversitesinde tamamladı. Yüksel Büyükkarcı sırası ile Konya Halk sağlığı Labaratuvar Müdürlüğü Hava Kirliği sorumlusu, Konya MEB Özel Eğitim Kurumlarında Öğretmenlik , Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi'nde Öğretmenlik, Konya Numune Hastanesinde Müdür Yardımcılığı, Yunak Devlet Hastanesi Müdürü, Konya Numune Hastanesi Müdürü ve Konya İl sağlık Müdürlüğü Personel Şube Müdürü olarak görev yaptı. Konya Ereğli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeliği, Konya kamu Çalışanları Vakfı Denetleme Kurulu Başkanlığı Konya Sağlık Spor Kulübü Başkanlığı Türk Sağlık-sen Konya Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 2. kez Ayrancı Belediyesi Başkanlığını kazandı. Belediye Başkanlığı görevini halen yürütmekte olan Yüksel Büyükkarcı, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Ayrancı Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterildi. Evli ve iki çocuk babası olan Yüksel Büyükkarcı, Almanca ve İngilizce bilmektedir.