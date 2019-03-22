Yunus Akgül Kimdir

Kastamonu'da 8 Ağustos 1965’de doğan Yunus Akgül, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Henüz öğrenciyken birçok gazete ve haber dergisinde foto muhabiri, muhabir, editör ve bölüm şefi olarak görev alan Akgül, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Gazetecilik yaptığı dönemde bir gazetenin Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Avrasya Maratonu'nu düzenleyen çekirdek kadroda yer alan Akgül, 1994 yılında başladığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevini 6 yıl boyunca sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Yunus Akgül, 2003-2004 tarihleri arasında Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü'nde Müşavir ve ardından Başbakanlık Basın Danışmanlığı'nda Basın Müşaviri oldu. 1. Karadeniz Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanlığı olmak üzere birçok sportif organizasyonda önemli görevler üstlenen Akgül, Temmuz 2008’de, 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Spor Oyunları Genel Koordinatörü oldu. Aralık 2008’de ise Gençlik ve Spor Genel Müdür Vekili görevine atandı. 2011'den 2018'e kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yapan ve ‘Olimpiyat Çağı’ adında bir kitabı bulunan Akgül evli ve iki çocuk babası… Akgül Gençlik ve Spor Genel Müdürü olarak Merkez Danışma Kurulu Başkanlığı, İstanbul Olimpiyat Hazırlık ve Düzenleme Kurulu As Başkanlığı, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği ve Olimpiyat İcra Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Paralimpik Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. Yunus Akgül’ün görev aldığı kuruluşlardan bazıları şöyle: ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Denetim Kurulu Üyesi, Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) Üyesi, Türkiye Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Üyesi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, İstanbul Gazeteciler Derneği Üyesi, Türkiye Engelliler Spor ve Yardımlaşma Vakfı (TESYEV) Mütevelli Heyeti Üyesi Yunus Akgül, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Abana Belediye Başkan Adayı oldu.