Yusuf Kenan Aydın Kimdir

Yusuf Kenan Aydın, Tunceli’de 1969 yılında dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Tunceli’de tamamlayan Aydın, 1996 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezun olduğu yıl Elazığ Kovancılar’da göreve başlayan Aydın, burada 5 yıl görev yaptıktan sonra 2001 yılında Tunceli SSK Hastanesi'ne atandı. 2002-2007 yılları arasında Tunceli'de baştabip olarak görev aldı. 2007 yılında Tunceli Sağlık Müdürü olarak göreve atanan ve görev süresinin dolması sebebiyle görevinden ayrılan Yusuf Kenan Aydın, 2017 yılında İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi'ne doktor olarak atandı. Şuan Tunceli’de ikamet eden Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. Aydın, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Tunceli Belediye Başkan adayı oldu