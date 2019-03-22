Yusuf Murat Parlak Kimdir

Yusuf Murat Parlak, 1975’te Keçiborlu’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Keçiborlu’da tamamlayan Parlak, Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü mezunudur ve İngilizce bilmektedir. 2002 yılında Ak Parti’nin kurucu Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunmu olan ve 2009-2014 dönemi Isparta İl Genel Meclisi Üyeliği yapan Parlak, evli ve iki çocuk babasıdır. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçilan Yusuf Murat Parlak, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Isparta Keçiborlu Belediye Başkan Adayı oldu.