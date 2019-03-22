Yusuf Özdemir Kimdir

1951 yılında Gölbaşı'nda dünyaya gelen Yusuf Özdemir, ilk öğrenimini burada tamamladı. Özdemir, daha sonra Gaziantep Öğretmen Okulu'nu bitirerek çeşitli bölgelerde öğretmenlik yaptı. 1980-1986 yılları arasında Almanya'da eğitim görevi aldı. Anadolu Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Özdemir, 1989 seçimlerinde Gölbaşı Belediye Başkanı seçildi. 1994, 2004, 2009 yerel seçimlerinde bu göreve tekrar tekrar seçilen Özdemir, 2014’te yapılan yerel seçimlerde AKP'den aday olarak seçimlere tekrar girdi ve 5. kez seçildi. Yusuf Özdemir, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkan Adayı oldu.