Yusuf Ziya Öztabak Kimdir

1963 yılında Rize’de doğan Yusuf Ziya Öztabak, Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Eğitiminin ardından Yalova’da iş hayatına atılan Öztabak, serbest muhasebeci, mali müşavir ve bağımsız denetçi olarak mesleğini icra etti. Öztabak, UÜ Yalova Meslek Yüksek Okulunda da misafir öğretim görevlisi olarak meslek dersleri verdi. Siyasi hayatına 2001’de başlayan Öztabak, Yalova’da AK Parti kurucu il yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı, mali ve idari işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı, teşkilatlardan sorumlu il başkan yardımcılığı ve siyasi, hukuki işlerden sorumlu il başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2004-2009 döneminde Yalova Belediyesinde meclis üyesi olarak görev yaptı. Yusuf Ziya Öztabak, 23. Dönem Genel Seçimleri’nde milletvekili aday adayı oldu. 28 Nisan 2014’te il başkanlığı görevine başladı ve bu görevini halen sürdürüyor. Öztabak, evli ve 3 çocuk babası. 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Yalova Belediye Başkan adayı.