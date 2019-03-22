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Zafer Kaya Kimdir

AK Parti Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı Zafer Kaya

10:24 -
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Zafer Kaya Kimdir

Zafer Kaya, 1976 Altunkent Kargın doğumlu. 1996’da Kars Arpaçay ilçesi Sağlık Ocağı’nda Sağlık Memuru olarak göreve başlayan Kaya, 2011 yılında Eşkişehir Anadolu Açık Öğretim Fakültesi Laborant Veterinerlik ön lisans bölümünden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans son sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam eden ve 657’ye tabi devlet memuru olarak toplamda 22 yıldır görev yapan Kaya 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Erzincan Tercan Kargın Belediye Başkan Adayı oldu.

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