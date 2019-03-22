Zafer Kazan Kimdir

Avukat olan Zafer Kazan, 1977 yılında Sakarya Karasu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. Sakarya Barosu bünyesinde avukatlık stajını tamamladıktan sonra 2002 yılında faal olarak avukatlık mesleğine başladı. 2014 yılında Sakarya Barosu'na kayıtlı 400 avukat yapılan Sakarya Barosu'nun 51'inci genel kurul toplantısında 179 oy alarak Sakarya Baro Başkanı oldu. Ticaret ve Bankacılık, İdare Hukuku ve Gayrimenkul davalarıyla ilgili tecrübesi bulunan Av. Zafer Kazan, Ceza Hukuku ve Aile Hukuku davalarına ilgi duymaktadır. Halen Sakarya Barosuna kayıtlı olarak görev yapmakta olan Zafer Kazan'ın hobileri arasında futbol ve satranç oynamak yer alır. Zafer Kazan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Serdivan Belediye Başkan adayı oldu.