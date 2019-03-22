Zafer Tokgöz Kimdir

1958 yılında Bor İlçesi, Bahçeli Kasabası'nda dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Kemerhisar'da tamamladı. Ardından, Balıkesir İdari ve Lojistik Hizmetler Okulu'nda eğitim gördü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaklaşık 6 yıl hizmet yaptı. 1985 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başladı. ASKİ Genel Müdürlüğü'nde çalıştığı zaman diliminde, Hizmet-İş Sendikası ASKİ Şubesinde Teşkilatlandırma Sekreterliği ve Müteşebbis Heyet Başkanı olarak şube başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 yılındaki yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden belediye başkanı seçildi. 2009 yılından itibaren de bu görevimi yürütüyor. Zafer Tokgöz, evli ve iki çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Niğde İli, Bor İlçesi, Bahçeli Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.