Zehra Özyol Kimdir

1962’de Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi’nde doğdu.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezunu oldu.

1982’de Milli Eğitim Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı’nda çalışmaya başladı.

1992’de Kültür Bakanlığı’nda göreve başlayan Özyol, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda Şef, Şube Müdürlükleri ve Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Almanya, İspanya, Mısır, Macaristan gibi ülkelerde çeşitli görevlerde de yer aldı.

30 Mart 2014 yılı seçiminde Gümüşhacıköy Belediye Başkanı olarak seçildi. Ayrıca Avrupa Konseyi, Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongre Delegesi oldu.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Amasya, Gümüşhacıköy İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.