Zekeriya Karayol Kimdir

1957 yılında İncesu’da doğan Zekeriya Karayol, İlk ve orta okulu İncesu’da liseyi ise Kayseri’de okudu. Üniversitede Elektronik Mühendisliği bölümünü bitiren Karayol, Çinkur fabrikasında çalışma hayatına başladıktan sonra Anatamir Fabrikası ve Taksan Fabrikası’nda da görev yaptı. 1986 yılında TEK’e geçen Zekeriya Karayol, 1990’da ise Aksaray TEDAŞ’a atandı.Burada Mühendis, Başmühendis, işletme müdürü, Teknik müdür olarak çalışan Karayol, Aksaray’da 14 yıl yönetici olarak hizmette bulundu. Aksaray’ın 2001 yılında elektrikte kayıp ve kaçağın önlenmesi için yaptığı çalışmalarla en başarılı il olmasını sağlayan Karayol, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından takdirname ile ödüllendirildi ve bu başarısının ardından bir çok projeyi hayata geçirdi. AKP’den 2003 yılında İncesu İlçesi Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Karayol, hali hazırda İncesu Belediye Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babası olan Karayol, AKP’nin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde tekrar İncesi Belediye Başkan adayı gösterildi.