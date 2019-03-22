Zeynel Abidin Beyazgül Kimdir

31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül, 1957 yılında Şanlıurfa’da doğdu 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1985-1996 yılları arasında avukat olarak görev yaptıktan sonra 1996 tarihinde İncesu Noteri olarak mesleğe başladı. Sırasıyla Viranşehir 1’inci, Adıyaman 3’üncü, Adıyaman 1’inci ve Malatya 2’nci Noterliği görevlerini yürüten Beyazgül, 2013 tarihinde atandığı Şanlıurfa 5’inci Noterliği görevini sürdürüyor. Aynı zamanda 2011-2012 yılları arasında Malatya Noter Odası Başkanı, 2012-2014 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak idari görevlerde bulunan Beyazgül, AK Parti Genel Merkezi tarafından, 4 Ocak 2015 tarihinde yapılan Şanlıurfa Kongresinde Yusuf Eğilmez’in yerine il başkanı oldu. 26 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede güven tazeleyen Beyazgül, 24 Haziran 2018 Milletvekilleri seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmişti.