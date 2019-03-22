Zihni Şahin Kimdir

Zihni Şahin, 1954 yılında Bafra’da doğdu. İlkokulu Uluağaç Köyü’nde, ortaokulu Samsun’da, liseyi Bafra Lisesi’nde bitiren Şahin, Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünden mezunu oldu. Sonrasında Erzincan Endüstri Meslek Lisesi’nde müdür yardımcılığı ve matematik öğretmenliği yaptı. Bafra Lisesi ve Atatürk İlköğretim Okulu’nda uzun yıllar çalıştı. 22 yıldır Kızılırmak Dershaneleri’nde yönetim kurulu başkanlığı ve kurum müdürü olarak görev yapan Şahin, ilerleyen yıllarda Bafra belediye başkanı olarak seçilmiş, 2018 yılında ise Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmuştur. Evli ve bir çocuk babasıdır. Zihni Şahin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı oldu.