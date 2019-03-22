Zühtü Danacı Kimdir

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 1987 yılında bitiren Zühtü Danacı, 1965 yılında Kastamonu'da doğdu. Danacı, Kastamonu Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde 6 yıl İl Müdür Yardımcılığı ve İl Müdür Vekilliği, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 7 yıl Bölge Müdür Yardımcılığı yaptı. Muhtelif dergi ve gazetelerde yazdığı makalelerini kitap haline getiren Danacı, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 3 yıl Strateji Daire Başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Danacı, 2009 yılı Yerel Seçimlerinden bu yana Ak Parti İhsangazi Belediye Başkanı görevini sürdürüyor. Zühtü Danacı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Kastamonu İhsangazi Belediye Başkan adayıdır.