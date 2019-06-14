Dekar Yapı ve Yapı Kredi’den Türkiye’de bir ilk

Dekar Yapı yepyeni bahçeli ev projesi Dekar Kıyıbahçe'de Yapı Kredi işbirliği ile Türkiye'de ilk defa uygulanacak olan Ödeme Korumalı Finans Modeli'ni hayata geçiriyor. Bu model ile yalnızca konut kredisi değil, peşinat dahil yapılan tüm ödemeler Yapı Kredi'de koruma altına alınıyor. Bu yenilikçi model sayesinde, tüm ödemeler projede kullanılıyor, projenin zamanında bitmesi ve teslim edilmesi garanti altına alınıyor.

Dekar Kıyıbahçe, İstanbul'un ulaşım ağlarının tam ortasındaki Çekmeköy-Ömerli'de doğayla iç içe bir yaşam sunuyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 dubleks bahçeli ev seçenekleriyle tam 244 bahçeli ev sahiplerini bekliyor.

Her evin kendine ait bir bahçesinin olduğu Dekar Kıyıbahçe'de, lansmana özel peşin alımlarda %20 indirim uygulanıyor. Ayrıca Yapı kredi ile anlaşmalı olarak projeye özel %0,98 oranıyla kredi kullanılabiliyor.

https://dekarkiyibahce.com/

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