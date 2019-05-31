Kendi Yollarında İlerliyorlar

Aydınlık bir gelecek düşleyen bir grup insan, dünyayı aydınlatacak gençleri yetiştirmek için 1877 yılında bir okul kurdu. İlerlemenin, ancak sürekli öğrenip gelişerek mümkün olacağını bilen bu insanlar, kız ve erkek çocuklarının hayatları boyunca öğrenme sevgisine sahip, meraklı gençler olmalarını istediler. Eğitimin doğru ilkelerle, doğru yapılmasını her çağda, her zaman gerekli gördüler. Kişilikli gençler yetiştirmeyi amaçladılar. Saygıyı ve güzel ahlakı da öğrenmelerini sağlayacak bir okul ortamı yarattılar.

Özgüvenli gençler yetişiyor

Bu okulda yolun başındayken sorumluluk almayı öğrenen çocuklar, öğrendiklerini hayata geçirebilen bireyler olarak büyüdüler. Kararlı, yaptığı işin sorumluluğunu üstlenen gençler oldular.

Terakkililer sorumluluklarını yerine getirirken, geleceği de yapılandırıyor

Bilim dünyasındaki deney ve gelişmeleri yakından takip ediyorlar. İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de bilim insanlarından bilgi ediniyor, sorularına birinci ağızdan cevaplar alıyorlar. Ders ve projelerin yanı sıra “Biyoloji”, “Moleküler Biyoloji ve Tıp” gibi kulüplerden öğrenciler, Doku Kültürü ve Moleküler Biyoloji Laboratuvarında projeler yürütüyorlar.

2015'ten beri gerçekleştirdikleri “Geri Dönüşüm Muhteşem Olacak” isimli proje, 2018 yılında Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından ortaöğretim seviyesinde “haber niteliği taşıyan” tek proje olarak seçildi.

Fizik Kulübü, “The Engineering Brain” temalı TEAM+S (Tests for Engineering Aptitude, Mathematics and Science)Yarışması'nda ulusal sıralamada Makale (Essay) alanında 1., Tasarım ve Uygulama (Design/Build) alanında da 3. oldu.

Yarının kendi elinde olduğunu biliyorlar

Sorunu görüyor, doğru çözümler üretiyorlar. Kutu oyunlarından elektrikli otomobillere, 3 boyutlu tasarımlardan robotlara kadar çeşitli birçok ürün icat edip geliştiriyorlar. MUN (Model United Nations) ve GIN (Global Issues Network) Kulüpleri, ulusal ve uluslararası konferanslarda küresel sorunları ele alıyor; çözüm önerilerini akranlarıyla paylaşıyor; kendi çevrelerini de harekete geçiriyorlar.

Denizcilik Kulübü yelkenli teknesini inşa ederken, Shell Eco-marathon Kulübü kendi tasarlayıp geliştirdiği elektrikli araçlarla 2005'ten beri her yıl Shell Eco-marathon Türkiye'de kararlılıkla yarışıyorlar. Çevresinde sürdürülebilir enerji konusunda bilinç yaratıyorlar.

Londra'da Shell Eco-marathon Europe 2018'de tasarlayıp ürettikleri yeni araçlarıyla tek Türk lise takımı olarak yarıştılar. Bu araç, yarışmanın en çok dikkat çeken araçlarından biri oldu.

Terakki Vakfı Okulları

Detaylı Bilgi: www.1877Terakki.org