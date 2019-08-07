Tüp Bebek Tedavisinde PRP Uygulaması ve Sonrası

Kadının iş hayatında daha fazla yer alması, stres, giderek artan sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara ve alkol kullanımının artması, hareketsiz yaşam gibi modern yaşamın getirdiği alışkanlıklar ile birlikte, doğal yolla çocuk sahibi olabilen çiftlerin sayısı da giderek azalmaktadır. Yukarıda belirtilen dışsal faktörlere ek olarak, çeşitli genetik bozukluklar ve bazı hastalıklardaki artış da doğal yolla çocuk sahibi olma şansını azaltmaktadır.

Çoğu zaman, kadın ya da erkekte var olan kısırlık sebebi belirlenebilirken, bazı açıklanamayan kısırlık durumu da görülebilir ve her iki durumda da çiftler, çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisi gibi yardımcı üreme teknolojilerine ihtiyaç duymaktadır. Hormon tedavileri ya da yumurtlama tedavileri de çiftlerin çocuk sahibi olma şansını arttırmada tercih edilen yardımcı tedaviler arasındadır. Yine de, pek çok tedavi seçeneğinin arasında, en çok tercih edilen yöntem tüp bebek tedavisidir.

Tüp Bebek Tedavisi Nedir, Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisi, karmaşık bir süreçtir ve tartışmasız, en popüler kısırlık tedavilerinden biridir. Muhtemelen, bu tedaviyi daha önce duymuşsunuzdur, ancak ne olduğunu hala bilmiyor olabilirsiniz. Tüp bebek tedavisi; çiftlerin çocuk sahibi olmasına yardımcı olabilecek, laboratuvar ortamında kadının yumurtası ile erkeğin sperminin birleştirilmesini içeren bir tedavi seçeneğidir. Ayrıca, zaman alan ve aynı zamanda oldukça pahalı bir tedavidir. Yine de, kısırlık sorunlarında, çiftlerin çocuk sahibi olmasında en yaygın yardımcı üreme teknolojisidir.

Normalde, bir sperm vücudun içerisindeyken bir kadının yumurtasını döller. Döllenmiş yumurta, rahim astarına yapışır ve sonrasında, sizlerin de bildiği gibi dokuz aylık bir süreç başlar. Tüp bebek tedavisinde, eşinizden gelen spermler, embriyo oluşumu için laboratuvar ortamında yumurta ile eşleştirilir. Bu embriyo, daha sonra rahme yerleştirilir ve başarılı bir hamileliğin gerçekleşmesi beklenir.

Tüp Bebek Tedavisinde PRP

Genel olarak tüp bebek tedavisi, başarı oranını her geçen gün arttıran bir yardımcı üreme teknolojisidir ve veriler, çiftlerin umudunu arttırmaktadır. Doğal yolla gebelik elde edemeyen çiftler için çocuk sahibi olma şansını arttırsa da, yine de tedavide başarı şansını arttırmak için bazı yardımcı ek tedavilere ihtiyaç duyulabilir. Bu ek tedavi seçenekleri arasında, son zamanlarda öne çıkan uygulama ise PRP tedavisi oluyor.

Kişinin kendi kanından elde edilen zengin plazmaların ayrıştırılması ve ardından yine kişinin kendisine verilmesi temeline dayanan PRP tedavisi, günümüzde pek çok şeyin tedavisinde kullanılmaktadır ve kısırlık, bunlardan yalnızca biridir.

Tüp bebek tedavisinde, başarı şansını arttırmak için ek tedavi seçeneği olarak kullanılabilen PRP tedavisi; özellikle rahim zarının kalınlaşması, yumurta kalitesinin artması gibi durumlarda yüz güldürücü sonuçlar sağlamaktadır.

PRP Uygulaması Nasıl Yapılır?

Çiftlerin doğal yolla çocuk sahibi olamamaları durumunda, tüp bebek tedavisi ve PRP gibi çeşitli yardımcı tedavi seçeneklerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Rahim zarının yeterince kalın olması ve yumurta kalitesi, başarılı bir gebelik elde etmenin altın kuralıdır. PRP tedavisi, tam olarak bu iki durumun iyileştirilmesinde, tüp bebek tedavisini destekleyici bir uygulama olarak tercih edilmektedir. Rahim zarına yapılan PRP uygulamalarında, %50'nin üzerinde bir başarı elde edildiği görülmektedir.

PRP Tedavisi Kimler İçin Uygundur?

Rahim kalınlığı ve yumurta kalitesi ile ilgili sorun yaşayan kadınlar,

Geçmiş tüp bebek tedavisi denemelerinde başarısız olan çiftler,

Yumurtalık ile ilgili ciddi sorunlar yaşamayan kadınlar,

Yumurtalık rezervi azalan kadınlar,

İlerleyen yaşta tüp bebek tedavisi gören kadınlar

PRP Tedavisinde Muayene

Tüp bebek tedavisi olurken, bir ek tedavi seçeneği olarak PRP tedavisi uygulanmadan önce; hem yumurtalık rezervleri hem de rahim kalınlığının gözlemlenmesi için bir muayene ve bazı testlerin yapılması gerekir. Muayene ve testlerden sonra, kişinin PRP tedavisi için uygun aday olması durumunda tedaviye geçilmektedir.

PRP Sonrası Takip Nasıl Yapılır?

Tüp bebek tedavisine yardımcı olarak uygulanan PRP tedavisinde, tedavi sonrasında, adet düzensizliği yaşayan kadınlara adet düzenleyici ilaç kullanımı önerilmektedir.

İkinci adet dönemi ile birlikte, tedavi sonrası ilk kontrol gerçekleştirilmektedir. Bazen, kontrol ilk adet dönemi ile birlikte de yapılabilmektedir.

PRP sonrası muayene, ultrason muayenesinde yumurtalıkların ve foliküllerin incelenmesini içermektedir. Doktorunuz bazen, hormon seviyelerinin takip edilmesini de talep edebilir. İlk ya da ikinci adet döneminde yapılan kontrol sonrasında belirgin bir yanıt alınamaması durumunda, bir sonraki adet döneminde tekrar kontrol gerekebilir.

Kaynaklar:

https://www.bulenttiras.com/tup-bebekte-tedavisinde-prp

http://www.prptupbebek.com/prp-uygulamasi-sonrasinda-takip-nasil-olacaktir/