Afife Tiyatro Ödülleri’nde Yılın En Başarılı Kadın ödülünü ilk kim kazandı?

27 Mart Oyna Kazan kopyası geldi! Instagram hesabından açıklanan günün Oyna Kazan kopyası şöyle: “Tünaydın kopyası Dünya Tiyatrolar Günü'nden! Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın ödülünü ilk kim kazanmıştı acaba?”

AFİFE TİYATRO ÖDÜLLERİ’NDE YILIN EN BAŞARILI KADIN ÖDÜLÜNÜ İLK KİM KAZANDI?

CEVAP: NEDRET GÜVENÇ

Afife Tiyatro Ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülü, Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, ödüllerin başlatıldığı 1997 yılından bu yana verilmekte olan ödüldür. O yıl sahnelenen oyunların başrol kadın oyuncuları arasından en başarılı bulunan oyuncuya verilir. Diğer dallardaki ödüllerde olduğu gibi, bu ödülde de önce seçici kurulun belirlediği adaylar duyurulur. Bir süre sonra oylama kurulu, gizli oylama yöntemiyle kazananları belirler. Kazananlar, her sene yapılan ödül töreninde açıklanır.