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Cihangir Atölye Sahnesi’nden ücretsiz oyunculuk eğitimi

Arzu Gamze Kılınç ve Muhammet Uzuner'in kurduğu Cihangir Atölye Sahnesi (CAS), yeni konservatuvar öğrencilerini arıyor. Eylül ayında yapılacak yetenek sınavını kazanan öğrenciler, 3 yıl boyunca CAS'ta oyunculuk eğitimi almaya hak kazanacak.

16:53 -
Haberler Kültür Sanat
Cihangir Atölye Sahnesi’nden ücretsiz oyunculuk eğitimi

Cihangir Atölye Sahnesi, ilk konservatuvar öğrencilerini yeni kurulduğu 2017 yılında seçmişti. Yetenek sınavına 230 kişi başvurmuş ve 3 gün süren zorlu ve beş aşamalı sınav sonucunda 14 kişi konservatuvara tam burslu olarak kabul edilmişti.

İlk öğrencilerini bu yıl mezun verecek olan CAS, bu büyük heyecanın yanı sıra yeni katılacak öğrencilerini bekliyor. Eylül ayında yapılacak olan yetenek sınavına katılmak için Cihangir Atölye Sahnesi’ne başvurmanız yeterli olacak.


TAMAMEN ÜCRETSİZ EĞİTİM OLANAĞI

CAS’ın amacı, yetenekli ve meslek tutkusuna sahip olup eğitim imkanı bulamayan gençlere olanak tanıyabilmek. Oyunculuk mesleğinin hak ettiği disiplin, eğitim, yetenek ve yaratıcılık çerçevesinde sürdürebilmesine katkıda bulunabilmek amacıyla yola çıkan CAS, tamamen ücretsiz bir eğitim olanağı sunuyor.

Ön başvuru için www.cihangiratolyesahnesi.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Son güncelleme: android-time 17:10 23.08.2019
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