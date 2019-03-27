Dünya Tiyatrolar Gününüz kutlu olsun! 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sözleri ve şiirleri!

Dünyanın dört bir yanında 27 Mart, Dünya Tiyatrolar Günü olarak kabul ediliyor. Pek çok ulusal ve uluslararası etkinlik kutlamalar yapılıyor. Dünya Tiyatro Günü tiyatro dünyasındaki insanlar için sahne sanatlarının insanları bir araya getirici gücünü kutlamak, seyirciyle daha iyi bir iletişim kurmak ve insanlar arasındaki anlayış ve barışı arttırmak için bir fırsat olarak görülüyor. Dünya Tiyatro Günü'nde yapılan etkinlikler, uluslararası işlevlerinin yanı sıra ulusal ve bölgesel tiyatro gruplarının bir araya gelmesinde de rol oynuyor.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. (Kemal Atatürk)

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez. (William Hazlitt)

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. (Sabahattin Kudret Aksal)

Tiyatro öteki sanatların üstünlüğü, sadece eğlence olarak kalmayıp, genel ahlakı temizleyip araştırılmıştır. (Recaizade Ekrem)

Tiyatro aşka benzer. İnsanı hazin hazin ağlatır. Ama verdiği acının gücünde bir başka tat bulunur. Tiyatro evrene benzer. İnsanı doya doya güldürür. Ama yansıttığı tuhaflıklar, gülerken ağlamak için istekler doğurur. (Namık Kemal)

Tiyatro bir şehrin ocak başıdır. Orada en güzel masallar söylenir, en gerçek sözler duyulur. (Muhsin Ertuğrul)

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.

Tiyatro, adamı insan eden sanattır.

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.

Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.

Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanlışlıklar sürüp gitmez.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

TİYATROLAR

Gölge düşmeden perdeye,

Biz geldik sizi görmeye,

Sanata değer vermeye,

Açıldı hep tiyatrolar.

Kalpte pekişti dostluklar,

Yakın oldu hep uzaklar,

Canlı konuştu dudaklar,

Açılınca tiyatrolar.

Bunca senaryo yazıldı,

Millet salona dizildi,

İller, ülkeler gezildi,

Sanat evi tiyatrolar.

Perde açılınca akşam,

Ben hep önlerde otursam,

Alkış tufanına dalsam,

Benim evim tiyatrolar.

Hakkı Çebi

TİYATRO

Karanlığı aydınlatan ışık

Sessizliği yırtan bir çığlık

Olmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Yıllara meydan okuyacak

Sağlam bir arkadaşlık

Kurmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Kötü alışkanlıkları silip

Zamanda bir yolculuk

Yapmak için çıktık

Biz bu yola!

Tiyatromuzu açıyoruz

Haberiniz ola!

Önder Günal

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

Bu gün tiyatrolar günü;

Dünya sahneden sesleniyor.

Acının, gülüşün düğünü,

Sahnede sergileniyor.

Bu gün tiyatrolar günü;

Kendini bulmak için koş.

Düşünmek için, gülmek için,

İnsanlığını bulmak için koş.

Perdeler hep kalksın insin.

Sönmesin bu parlayan ışık.

Tiyatro insana seslensin,

Sevgi ile güzel ile karışık.

Adnan Çakmakçıoğlu

TİYATRO

Meşakkatli hayatta, dramlı bir perdeden,

Senaryosu yazılmış, en baştaki roldeyim…

Süzülüp geçiyorken, çile yüklü haddeden,

İnceldikçe tel gibi, kopacak bir haldeyim…

Sahne dışı ne varsa, kırılıyor handeden,

Kader çizmiş oynarım, en aşağı raddeden,

Her sevgi geçiriyor, yüreğimi rendeden,

Sürüldükçe ufalır, kadir bilmez eldeyim…

Tek kişilik bir oyun, figüranı maddeden,

Yorulsan da kaçış yok, öngörülen uhdeden,

Seyircisi habersiz, vurulduğum kündeden,

Sol yanım sılasında, kendim gurbet eldeyim…

Metin Yıldırım

SAHNELER

Umutlarla sevgiler

Hayal ile gerçekler

Dramlar komediler

izlenir sahnelerde

Sahnede oyuncular

Alıp bizi götürür

Güldürür düşündürür

Düşündürür güldürür.

Orda bir başka yaşam

Yaşanır çoğu akşam

Başarılı bölümler

Alkışlanır her akşam.

Dünyanın her yerinde

On binlerce sahnede

Sorunlar mutluluklar

izlenir sahnelerde.

Erol Yavuz

TİYATRO

Bu dünya bir tiyatro,

Hepimiz birer aktörüz.

Kendimiz yazıyoruz, bir senaryo,

Gene kendimiz oynuyoruz.

Yarabbi biz deli miyiz neyiz?

Kendi kendimizi alkışlıyoruz.

Mehmet Şükrü Baş