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Son Dakika…Barış Manço’nun babası vefat etti

1999 Şubat'ında aramızdan ayrılan Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi müzisyenlerinden biri olan Barış Manço'nun babası Muhittin Kocataş vefat etti. 

01:36 -
Haberler Kültür Sanat
Son Dakika…Barış Manço’nun babası vefat etti

Muhittin Kocataş’ın naaşı 30 Mart 2019 (Bugün) Kanlıca İskenderpaşa Camiinde öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecektir.

 

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Son güncelleme: android-time 01:58 30.03.2019
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