Son Dakika…Barış Manço’nun babası vefat etti

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İlgili Haber Barış Manço'suz 20 yıl... Barış Manço'nun hayatına dair önemli bilgiler... (Barış Manço kimdir?) Müziğimize yaptığı eşsiz katkılarla bugün bile sık sık anılan efsanevi sanatçı Barış Manço'yu kaybedeli tam 20 yıl oluyor. Ünü tüm dünyaya yayılan Barış Manço kimdir? Barış Ağabey'i kaç yaşında kaybettik? Barış Manço'nun hayatı ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.