Son Dakika…Barış Manço’nun babası vefat etti

Muhittin Kocataş&#8217;ın naaşı 30 Mart 2019 (Bugün) Kanlıca İskenderpaşa Camiinde öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecektir.. &nbsp;. . \t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\ta. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\tİlgili Haber. \t\t\t\tBarış Manço şarkılarıyla anıldı. \t\t\t\tDenizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaz eserleri ile 7&#039;den 70&#039;e milyonların gönlünde taht kuran sevilen sanatçı Barış Manço&#039;yu ölümünün 20. yılında eserleriyle andı. . \t\t\t. \t\t. \t. . . \t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\ta. \t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\tİlgili Haber. \t\t\t\tBarış Manço&#039;suz 20 yıl... Barış Manço&#039;nun hayatına dair önemli bilgiler... (Barış Manço kimdir?). \t\t\t\tMüziğimize yaptığı eşsiz katkılarla bugün bile sık sık anılan efsanevi sanatçı Barış Manço'yu kaybedeli tam 20 yıl oluyor. Ünü tüm dünyaya yayılan Barış Manço kimdir? Barış Ağabey'i kaç yaşında kaybettik? Barış Manço'nun hayatı ile ilgili tüm merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.. \t\t\t. \t\t. \t. .