Entrika filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

Hollywood’un yakışıklı aktörlerinden Richard Gere, Entrika filminde sevgilisini eşinden gizlemeye çalışırken borç batağındaki şirketini kurtarmak için mücadele ediyor. Sinema severler Entrika filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. İşte ayrıntılar…

ENTRİKA FİLMİNİN OYUNCULARI

ENTRİKA FİLMİNİN KONUSU

New York’un önemli yatırımcılarından Robert Miller (Richard Gere), başarılı bir iş adamı ve aile reisi portresi çizmektedir. Aslında başı büyük belada olan Miller, yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkmadan borç batağındaki şirketini satmaya çalışmaktadır. Bir yandan içinde bulunduğu bu durumu, diğer yandan da güzeller güzeli Fransız sevgilisi Julie Cote (Laetitia Casta) ile yaşadığı gizli ilişkiyi sadık karısı Ellen (Susan Sarandon) ve kızından (Brit Marling) saklamaya çalışır. Beklenmedik bir olay, ailesi, imparatorluğu ve işlediği suç arasında sıkışıp kalmasına yol açacak ve Dedektif Michael Brye’ın (Tim Roth) dikkatini üzerine çekecektir.