Hititler’in başkenti neresidir? (28 Mart Oyna Kazan kopyası)

Oyna Kazan kopyası belli oldu. Oyna Kazan, Instagram hesabından şöyle bir açıklamada bulundu: “Anadolu'nun eski medeniyetlerinden Hititler'i ziyaret ediyoruz bugün. Başkenti neresiydi acaba?”

HİTİTLER’İN BAŞKENTİ NERESİDİR?

CEVAP: HATTUŞAŞ

Hititlerin ilk başkenti, aynı zamanda ilk şehride olan Neşa yada Kaniş’dir (Kültepe). Hititlerin daha sonraki başkenti ise bizim Boğazköy olarak bildiğimiz bu günkü Çorum ilinin sınırları içerisinde yer alan Hattuşaş’dır.