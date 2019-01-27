İntikam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?

İntikam filmi bu akşam SHOW TV’de yayınlanıyor. Seyirciler ise filmin konusunu başrolde yer alan isimleri öğrenmek istiyor. Terör saldırısında kızını kaybeden bir babanın katilleri ararken başına gelenler İntikam filminde yer alıyor.

İNTİKAM FİLMİNİN KONUSU

Restoran sahibi olan Quan (Jackie Chan) zamanını işleriyle geçirmektedir. Bir gün düzenlenen bir terör saldırısı tüm hayatını alt üst eder. Saldırıda kızı ölmüştür. Kızının ölümü Quan’ı derinden etkiler.

İngiliz yetkililerden, özellikle Liam Hennessy’den (Pierce Brosnan) bombacıların kimlikleri konusunda yardım ister. Ancak geçmişte IRA ile bağlantıları olan Hennessy’nin şüpheli ve olayı hasıraltı etmeye çalıştığını gösteren tavırları, Quan’ı adaleti kendi kendine sağlama yoluna itecektir.