Kilim adlı türküyü hangi müzisyen seslendirmiştir? (28 Mart Eleq ipucu sorusu)

Eleq ipucu sorusu geldi. Instagram hesabından ipucu sorusunun yanıtını bulmaya çalışanlar araştırmalarını sürdürüyor. 28 Mart Eleq ipucu sorusu şöyle: “Bugün müzik bilginizi zorlayacağız. Sevdiğine sözü olan bir kilim dokur sözlü, Kilim adlı türküyü hangi müzisyen seslendirmiştir, biliyor musunuz?”

KİLİM ADLI TÜRKÜYÜ HANGİ MÜZİSYEN SESLENDİRMİŞTİR?

CEVAP: FATİH KISAPARMAK

Fatih Kısaparmak (d. 31 Ocak 1961; Maden, Elâzığ), Türk halk müziği sanatçısı, müzisyen, besteci ve söz yazarı. Elâzığ, Maden'de doğdu. Annesi Yıldız Hanım, emekli bir ilkokul öğretmeni; babası Necip Bey ise, sırasıyla ortaokul ve öğretmen okulu müdürü, il millî eğitim müdürü, ortaöğretim genel müdürü ve bakanlık teftiş kurulu başkanı olarak hizmetler vermiş; basılı beş eseri de bulunan bir bürokrattır.

1991 yılında, TRT, Kanal 6, TGRT, Kanal 7, Star, Samanyolu ve Fox televizyonlarının ana haber spikerliği ve program sunuculuğu görevini yürüten, ekonomist Şebnem Ergür (Kısaparmak) ile evlendi. Bu evlilikten, Ozan ve Kaan adlı iki erkek çocukları dünyaya geldi.

Fatih Kısaparmak, temel eğitim döneminden itibaren, Ankara Devlet Konservatuvarı ve TRT Ankara Radyosu’nda müzik; Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde ise resim çalışmalarında bulundu. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesi’ndeki öğrencilik yıllarında, Tasvir Gazetesi adına TBMM foto muhabirliği yaptı. Üniversite döneminde ise, başta Varlık olmak üzere çeşitli edebiyat-sanat dergilerinde şiirleri, röportajları ve araştırmaları yayımlandı. Yukarı Fırat Havzası’ndaki inceleme ve derlemelerini topladığı “Dil Folkloru Açısından Harput Ağzı” isimli bilimsel çalışması, ayrıca, “Ve Ağır Sevdam” adını taşıyan bir şiir kitabı da bulunmaktadır.

1985 yılında besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak profesyonel sanat yaşamına atıldı. İlk çalışması olan “Kilim” büyük kitlelere ulaştı. Daha sonra ürettiği 17 müzik albümüyle de sürdüren Kısaparmak, 200'den fazla besteye imza attı. “Çağdaş Ozan”, “Bay Kilim” ve “Türkü Baba” olarak da tanındı.