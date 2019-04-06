Yazarımız Çiğdem Toker’e “Önder Kadın” ödülü

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından 2008 yılında verilmeye başlanan “Önder Kadınlar” ödüllerinin Onur ödülü bu yıl Prof. Dr. Yakın Ertürk'e, Bilim dalında Prof. Dr. Ayşe Akın'a, Sanat dalında tiyatrocu Sumru Yavrucuk'a, Medya dalında gazeteci Çiğdem Toker'e, Spor dalında da Dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun'a verildi.

Ödül alan isimler törende birer konuşma yaparken sporcu Buse Tosun'un konuşması herkesi duygulandırdı.

“AİLEM HEP YANIMDA OLDU”

Kadın sporculara önem verilmediğini anlatan Tosun, dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılar elde etmesine destek verilmediğini ifade ederek “Maddi sıkıntılar çektiğim halde güreşi hiç bırakmadım. Ailem hep yanımda oldu. Bu ödülü bana layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.