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8 Temmuz Hadi ipucu sorusu: “Tokyo”, “Moskova”, “Berlin” gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu bu dizinin ismi nedir?

Hadi ipucu sorusu geldi. Bu akşam 20.30'da takipçileriyle buluşacak olan Hadi, son dönemlerin en popüler dizisi ile ilgili bir soru sordu. "Tokyo", "Moskova", "Berlin" gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu bu dizinin ismi nedir?

17:55 -
Haberler Magazin
8 Temmuz Hadi ipucu sorusu: “Tokyo”, “Moskova”, “Berlin” gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu bu dizinin ismi nedir?

Hadi Instagram sayfasından ipucu sorusunu yayınladı. Sendromsuz Pazartesi bugün 20:30’da. Bugünkü ipucumuz İspanya’da gerçekleşen büyük bir soygunun hikayesinin anlatıldığı bir dizi hakkında sevgili hadiciler.”Tokyo”, “Moskova”, “Berlin” gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu bu dizinin ismi nedir sizce?

8 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: LA CASA DE PAPEL

La casa de papel Álex Pina tarafından İspanya’daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisidirç 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizidir. 2 Mayıs 2017’de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017’de sona ermiştir. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır.

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