8 Temmuz Hadi ipucu sorusu: “Tokyo”, “Moskova”, “Berlin” gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu bu dizinin ismi nedir?

Hadi Instagram sayfasından ipucu sorusunu yayınladı. Sendromsuz Pazartesi bugün 20:30’da. Bugünkü ipucumuz İspanya’da gerçekleşen büyük bir soygunun hikayesinin anlatıldığı bir dizi hakkında sevgili hadiciler.”Tokyo”, “Moskova”, “Berlin” gibi takma isimli karakterlerin bulunduğu bu dizinin ismi nedir sizce?

8 TEMMUZ HADİ İPUCU SORUSU

CEVAP: LA CASA DE PAPEL

La casa de papel Álex Pina tarafından İspanya’daki Antena 3 kanalı için yaratılan bir soygun dizisidirç 2 parça halinde yayınlanan tek sezonluk bir dizidir. 2 Mayıs 2017’de ilk kez yayınlanmış, 23 Kasım 2017’de sona ermiştir. Úrsula Corberó, Paco Tous ve Alba Flores gibi oyuncular oynamaktadır.