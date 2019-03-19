EYT mitingi sonrası yeni açıklama var mı? Emeklilikte yaşa takılanlarda son durum…

Emeklilikte yaşa takılanlar her gün son durumu merak ediyor. Bir sendikanın genel kurulunda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından EYT mitingi yapıldı ama henüz yeni bir açıklama yok.

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“GÜNDEMİMİZDE YOK”

Bakan Selçuk, konuşmasının son bölümünde, BBP Genel Başkanı Destici’nin dile getirdiği EYT konusuna değinerek, “Gündemimizde yok” dedi.

DESTİCİ EYT HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (HAK-İŞ) bağlı Hizmet-İş 13'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuşan BBP lideri Mustafa Destici, EYT'lilerin talebini haklı bulduklarını, bu hakkın verilmesi için mücadele verdiklerini söyledi. Destici, şöyle konuştu:

“Türkiye, geçmişte erken emeklilikteki yanlış uygulamaların faturasını bugün hala ödüyor, bunun biz de farkındayız. Fakat şuanda, 'emeklilikte yaşa takılanlar' diye hak talep eden topluluğun talebini de haklı buluyoruz. Çünkü devlet, devlet olmanın gereğini yerine getirmelidir. Bu hakkın verilmesini istiyoruz. Yüksek maliyetten bahsediliyor, doğrudur. Fakat bu maliyet, bütçede ödediğimiz 117 milyarın sadece yüzde 10'una tekabül etmektedir. Türkiye, hızlı bir şekilde geçmişte yakaladığı ekonomik istikrarı yakalar ise, bu kardeşlerimizin hakkı olan emekliliğin kısa sürede verileceğine ben inanıyorum. Ayrıca bu hakkın verilmesi noktasında, dün de mücadele ettik, bugün de etmeye devam edeceğiz.”