Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? Askerlik süresi kısaldı mı?

Yüz binlerce askerlik yaşı gelen vatandaş yeni askerlik sistemini araştırıyor. Askerlikte bedelli sisteminin sürekli hale getireleceğinin açıklanması milyonların dikkatini çekmişti. Askerliğin Lise ve altı mezunları için de 6 aya ineceğini açıklanmasının ardından. Yeni askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek merak ediliyor. İşte yeni askerlik sistemi ve askerlik süresiyle ilgili son açıklamalar…

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NE ZAMAN GELECEK?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ‘Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ”Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM'nin gündemine gelir öyle gözüküyor” ifadelerini kullandı.

Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir.

İŞTE EN SON YAPILAN AÇIKLAMALAR

Yeni askerlik sistemi detayları

MYO için yedek subaylık uygulaması

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması olacak. Bunlara iki aylık eğitimde harçlık, 10 ay kıta hizmetinde maaş verilecek. Bitince isteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek.

Meslek yüksek okullarına yedek subaylık Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilk kez uygulanacak bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bunların hepsinin bir kontenjanı var. TSK, beşer yıllık periyotlar halinde yaptığı toplantılarda ihtiyaç miktarını belirliyor ve seçmeler yapılıyor.

Üniversite mezunları için bu konuda değişen bir husus yok, üniversite mezunları yine istedikleri takdirde 12 aylık yedek subay olarak hizmetlerine devam edebilecekler.

ASKERLİK SÜRESİ 6 AYA İNİYOR

Lise ve altı mezunu erlerden bahsedecek olursak bu gençlerimiz 6 ay zorunlu askerlik yaptıktan sonra kendi istekleri doğrultusunda ikinci 6 ay da askerliğe devam ederlerse maaş alacaklar ve böylelikle yeni bir meslek kapısı doğmuş olacak. İstedikleri takdirde de profesyonel asker olarak TSK'daki hizmetlerine devam edebilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK SÜREKLİ HALE GELİYOR

Bedelli askerlik konusunda bedelin ne kadar olacağı ve yaş sınırının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu konu da artık bir esasa bağlandı. Bedelli askerlik sürekli hale getirildi ve 20 yaşını geçip askerlik çağına gelmiş her vatandaş bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik konusundaki rakam da sabit bir tutara getirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASKERLİK AÇIKLAMASI

İşte Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları:

“Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı,bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da söz konusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı.”

YEDEK ASTSUBAYLIK DA OLACAK

“Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK'nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız.”

İSTEYEN HERKES BEDELLİ ASKERLİĞE BAŞVURABİLECEK

MSB'ye ve Genelkurmay Başkanlığımıza talimat verdim. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Halen lisan ve lisanüstü girenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er/erbaş olarak askerlik yapıyor. Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulları için ise ihtiyaca göre belirlenecek sayı ise 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.

Değişimizin ihtiyaçlara göre ordumuzun yapısını güçlendirmek istiyoruz. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizli askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerlik ve dövizli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak.

Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacını kalıcı hale getiriyoruz. Çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey yok. Eğitim durumuna bakılmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. İlk etapta her yıl 140 bin bedel askerlikten yararlanabilecek. Gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor. Tabi bu çalışma henüz bir taslak aşamasındadır. Yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkemize ordumuza milletimize hayırlı olmasını diliyorum.