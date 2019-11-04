10 ayda daralma yüzde 32!

Otomobil satışları, 2019 yılı on ayı sonunda geçen yıla göre %29,17 oranında azalarak 268.624 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 379.274 adet satış yaşanmıştı.

Hafif ticari araç pazarı, 2019 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yıla göre %41,6 azalarak 61.760 adet oldu. 2018 yılı aynı dönemde 105.753 adet satış gerçekleşmişti.

GEÇEN SENEYE GÖRE OTOMOBİL VE HTA PAZARI ARTIŞI YÜZDE 127.5

2019 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 49.075 adet oldu. 21.571 adet olan 2018 yılı Ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %127,5 oranında arttı. Peki 2017 yılı Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları neydi(?): 91 bin 752! Aslında satışların dip yaptığı 2018 yılına göre değil de 2017 yılına göre bu kıyaslamayı yapmak bize daha doğru sonuçları verecektir.

2018’E GÖRE OTOMOBİL SATIŞLARI %137 HTA SATIŞLARI %90 ARTMIŞ

2019 yılı Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %137,94 arttı ve 39.996 adet oldu. Geçen sene 16.809 adet satış gerçekleşmişti. 2019 yılı Ekim ayında hafif ticari araç pazarı 2018 yılının Ekim ayına göre %90,66 arttı ve 9.079 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 4.762 adet satış yaşanmıştı.