10 kişiden 7’si binmeye korkuyor!

AAA tarafından yapılan araştırmada sorunun sorulduğu kişilerin yüzde 71’i sürücüsüz otomobillere binmekten korktuklarını söyledi. Aynı araştırmayı 2017 yılında da yapan firmanın o dönemki sonuçları yüzde 63 idi. Bir yıl içinde yaşanan trafik kazaları yüzünden oran yüzde 8 arttı.

Otonom sürüş teknolojisinin gelişimine göz attığınızda adaptif hız sabitleme, şerit takip asistanı, otomatik acil fren sistemi ve araçların kendi kendine park edebilme özellikleriyle bu özelliğini ilerlettiğini fark ediyorsunuz. Tüm bu donanımlar kullanıcılar için birer konfor ögesi olsa da sürücüsüz otomobil fikri tüketicileri hâlâ korkutuyor. Ayrıca bu araştırma da bir önceki cümlede bahsettiğim dört sürüş teknolojisine sürücülerin güvenme olasılıkları, sahip olmadıklarına oranla yüzde 68 oranında.

Her ne kadar çoğumuz tüm kontrolü bu sistemlere vermek istemese de teknoloji ve bu tarz donanımlar hızlı bir biçimde ilerlemeye ve gelişmeye devam ediyor. İlerleyen zamanlarda artan sürüş teknolojileri bizim sürücüsüz otomobillere de güvenme oranımızı arttıracağa benziyor.