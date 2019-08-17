100 bin TL’ye kadar fiyatı olan otomobiller

Temmuz ayından itibaren sona eren ÖTV ve KDV indirimi otomobil fiyatlarına ekstra olarak yansıdı. Ortalama yüzde 10 civarında artan fiyatlar markaların yaptığı kampanyalarla aşağıya çekilmeye çalışılsa da yeni otomobil fiyatları ne yazık ki hâlâ yüksek! Biz de sizler için 100 bin TL'nin altına satın alabileceğiniz yeni otomobilleri topladık.