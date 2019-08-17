100 bin TL’ye kadar fiyatı olan otomobiller

Citroen C-Elysee LIVE 1.2 PureTech 82 HP 98.500 TL
Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 70 HP 98.400 TL
Kia Picanto Live 1.0 Otm. 96.500 TL
Skoda Fabia 1.0 75 PS Ambition 96.253 TL
Toyota Yaris 1.0 Life 95.450 TL
Kia Rio Cool 1.25 lt 94.900 TL
Renault Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 90.900 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump 89.720 TL
Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP 87.900 TL
Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 HP 84.900 TL
Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 HP 84.900 TL
Fiat Panda Urban 1.2 69 HP 84.900 TL
Renault Twizy Urban 82.250 TL
(Fiyatlar markaların resmi internet sitelerinden 16-17 Ağustos tarihlerinde derlenmiştir, hurda indirimi yansıtılmamıştır.)