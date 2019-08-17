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100 bin TL’ye kadar fiyatı olan otomobiller

Temmuz ayından itibaren sona eren ÖTV ve KDV indirimi otomobil fiyatlarına ekstra olarak yansıdı. Ortalama yüzde 10 civarında artan fiyatlar markaların yaptığı kampanyalarla aşağıya çekilmeye çalışılsa da yeni otomobil fiyatları ne yazık ki hâlâ yüksek! Biz de sizler için 100 bin TL'nin altına satın alabileceğiniz yeni otomobilleri topladık.

Sozcu.com.tr
09:42 -
Haberler Otomotiv
100 bin TL’ye kadar fiyatı olan otomobiller

Citroen C-Elysee LIVE 1.2 PureTech 82 HP 98.500 TL

Opel Corsa 1.2 Benzinli MT-5 70 HP 98.400 TL

Kia Picanto Live 1.0 Otm. 96.500 TL

Skoda Fabia 1.0 75 PS Ambition 96.253 TL

Toyota Yaris 1.0 Life 95.450 TL

Kia Rio Cool 1.25 lt 94.900 TL

Renault Clio Joy 0.9 TCe 90 bg 90.900 TL

İLGİLİ HABERAğustos ayı otomotiv kampanyalarıAğustos ayı otomotiv kampanyaları

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump 89.720 TL

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP 87.900 TL

Dacia Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 HP 84.900 TL

Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 HP 84.900 TL

Fiat Panda Urban 1.2 69 HP 84.900 TL

Renault Twizy Urban 82.250 TL

(Fiyatlar markaların resmi internet sitelerinden 16-17 Ağustos tarihlerinde derlenmiştir, hurda indirimi yansıtılmamıştır.)

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