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14 milyondan fazla hibrit otomobil sattılar!

Japon otomotiv devi Toyota, 1997 yılından bugüne kadar ürettiği hibrit otomobil satışlarını 14 milyon adedin üzerine çıktığını yayınladı! Toyota’nın 2019 yılının ilk 7 ayında Avrupa pazarındaki hibrit satışları da 328 bin 23 adet olarak gerçekleşti.

Sozcu.com.tr
14:36 -
Haberler Otomotiv
14 milyondan fazla hibrit otomobil sattılar!

Kendi kendini şarj eden ve dışarıdan da şarj ihtiyacı duymayan hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknoloji ile yüksek sürüş konforu ve düşük yakıt tüketiminin yanı sıra
çevreye ve insan sağlığına verdiği önemi de gözler önüne sermeye devam ediyor.

Türkiye’de üretilen ilk hibrit otomobil modeli Toyota C-HR

Hibrit Satışları Türkiye'de de Yükselişte

Türkiye’de 2019’un ilk 8 ayında 6 bin 105 hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, bu satışların 5 bin 962 adetini Toyota hibrit otomobiller oluşturdu. Böylelikle; yılın ilk yarısında Türkiye’de satılan her 100 hibrit araçtan 98’i Toyota’nın hibrit modellerinden oluştu. Türkiye’de üretilen Toyota Corolla Hybrid, yılın ilk 8 ayındaki toplam hibrit satışlarında yüzde 70’lik paya ve 4 bin 267 adetlik satışa ulaşarak en çok tercih edilen model olmayı başardı. Corolla Hybrid’i 1446 adetle yine Türkiye’de üretilen Toyota C-HR Hybrid izledi.

Yeni Toyota Corolla Hybrid

Avrupa'da 16 hibrit Toyota modeli satışa sunulurken, Türkiye'de sunulan her binek Toyota modelinin birer hibrit versiyonu bulunuyor. Bunlar arasında; Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Camry Hybrid ve Toyota C-HR Hybrid yer alıyor.

Avrupa hibrit otomobil Teknoloji Türkiye
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