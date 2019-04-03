1500 TL taksitle Renault sahibi olun!

Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 30.000 TL peşinat ve aylık 1.500TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olma fırsatı buluyor. Kampanya dahilinde Clio HB modeline 30.000 TL peşinat ile 1.500 TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan'da 35.000 TL peşinat ile 2.000 TL aylık taksit avantajı sunulurken Captur modeli için 40.000 TL peşinat ile 2.000 TL aylık taksit bulunuyor.Kampanyada Kadjar ise 55.000 TL peşinat ve 3.000 TL gibi cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,79 faiz oranı yer alıyor.

Müşteriler, #hayırlıolsun hashtagli kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Renault Kasko'da anında 1.000 TL indirim imkanına sahip oluyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için 40.000 TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz fırsatı bulunuyor.