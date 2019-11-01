2. El aracınızı yorulmadan satın!

Zaman kavramının önem kazandığı günümüzde, aracını satmak isteyen müşterilerini Oto Shops; araç gösterme, ekspertiz yaptırma, pazarlık gibi uzun süren yorucu ve zahmetli satış süreçlerinden kurtarıyor. “Kolay Sat” uygulaması ile aracını satmak isteyenler tüm işlemleri hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriyor.

2. El aracını piyasa değerinden satmak isteyenler için tüm işlemleri kolaylaştıran uygulama Otoshops web sitesi üzerinden sunuluyor. 2. el aracını satmak isteyen bir kullanıcı, site üzerinden marka, model, yıl, kilometre, motor gücü bilgileri, donanım gibi bilgileri doldurarak Otoshops'a ulaştırıyor.

Otoshops tarafından hemen bir ekspertiz randevusu oluşturuluyor ve boya, değişen parça, hasar kaydı gibi durumlar göz önünde bulundurularak oluşturulan ekspertiz raporunun ardından 3 gün boyunca geçerli olacak fiyat teklifi sunuluyor. Teklif, satıcı tarafından kabul edilirse aracı satın alınarak parası anında hesaba geçiyor ve tüm bu işlemler yaklaşık 2 saat sürüyor.

İlk etapta İstanbul ve Ankara Otoshops ekspertiz merkezlerinde geçerli olan uygulama kısa süre içerisinde Türkiye geneline yayılmış tüm Otoshops yetkili satıcılarında geçerli olacak.