2. el otomobil alırken her şeyi yapacaklar!

Dünyanın kendi alanında 4. en büyük internet sitesi olan Sahibinden yeni Oto360 ve Emlak360 hizmetlerini tanıttı.

Oto360 hizmeti 2. el otomobil satın alırken yaşanan tüm süreçlerin daha iyi ve daha güvenli olması için Sahibinden tarafından yapılmasını sağlıyor. Sistemin işleyişi ise şu şekilde;

Alım/Satım Rehberi ile başlayan Oto360, internet sitesine giriş yaptığınızda menüden seçiliyor.

Satın alınmak istenen otomobil belirlendiğinde internet sitesinde yayında olan ilanlardan belirlenen ortalama bir fiyatı görebiliyorsunuz. İsterseniz bu durumda sıfır km otomobillerinde fiyatlarını, markaların internet sitesine gitmeden görebiliyorsunuz.

Fiyat konusunda sorun kalmadıysa farklı marka ve modelde araçlarla seçtiğiniz aracı karşılaştırabiliyorsunuz. İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamalara göre hasar sorgusu yapıp, Sahibinden’in çözüm ortağı olarak çalışan ekspertiz firmalarına aracınızı gösterebiliyorsunuz.

Oto360 bu adımlardan sonra isteğiniz doğrultusunda anlaşmalı banka ve sigorta şirketlerinin tekliflerini de size sunuyor. Böylece istediğiniz bankadan kredi, istediğiniz sigorta şirketinde de sigortanızı yaptırabiliyorsunuz.

Sahibinden internet sitesininin Oto360'ın kullanıcılara sağladığı faydalara dikkat çeken firma Ürün ve Deneyimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bora Biçer, “Oto360 ile, araç alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan tüm servisleri sahibinden güvencesiyle artık tek bir platform üzerinden sunuyoruz. Oto360'ın araç almak veya satmak isteyen kullanıcılarımız için servis çeşitliliği ve güvenilir iş ortaklarını bir çatıda buluşturmasının yanında hızlı ve pratik kullanımı sayesinde vazgeçilmez bir kaynak olacağına eminiz. Teknolojik altyapımızdan ve yenilikçi hizmet anlayışımızdan aldığımız güçle tüm kullanıcılarımızın hayatına dokunmaya ve tüm paydaşlarımıza fayda yaratmaya devam edeceğiz” dedi.