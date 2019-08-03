2.el otomobil satışları yüzde 18 oranında arttı!

Yeni otomobil satın alımlarında haziran ayı sonundan itibaren sona eren vergi indirimi otomotiv pazarını olumsuz yönde etkiledi. Bu durumun sonucundan doğrudan etkilenen ikinci el otomobil pazarında ise hareketlilik söz konusu. Ancak bu yansımalar aslında gelecek ay verilerinde itibaren daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacak.

2019 Haziran ayında ikinci el online otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplam 122.631 adet satış gerçekleşti. 2018 yılı aynı dönemine göre satışlar %18 oranında arttı.

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Ocak-Haziran 2019, 1.yarıyılda ikinci el online toplam binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 838.379 adet satış gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre pazarda %0,3 artış gerçekleşmiş oldu.

2019 Haziran ayında ikinci el online pazarında ilana çıkan araçların %79'u satıldı. Ocak-Haziran 2019, 1.yarıyılda ikinci el online pazarında ilana çıkan araçların %75'i satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre ilanı çıkan ve satılan araçların oranı %2,2 arttı.

2.EL OTOMOBİL PAZARINDA EN ÇOK RENAULT TERCİH EDİLDİ!

Ocak-Haziran 2019, 1.yarıyılda ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası 115.432 adet satışla Renault oldu. Renault'yu sırasıyla, 109.840 adetle VW, 83.374 adetle Fiat, 83.364 adetle Ford, 45.207 adetle Opel, 44.306 adetle Mercedes-Benz, 41.587 adetle BMW, 37.453 adetle Hyundai, 36.065 adetle Peugeot, 27.731 adetle Toyota izledi.

2.EL OTOMOBİL PAZARINDA EN ÇOK SATAN 10 MARKA VE MODEL OTOMOBİLLER

Ocak-Haziran'19, 1.yarıyılda ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan modelinin satışları sırasıyla, 26.044 adetle VW Passat, 23.749 adetle Ford Focus, 22.039 adetle Renault Fluence, 20.148 adetle Opel Astra, 16.798 adetle Toyota Corolla, 15.821 adetle Fiat Linea, 14.446 adetle BMW 5 serisi, 13.705 adetle Hyundai Accent, 11.464 adetle Mercedes C-Class ve 6.129 adetle Peugeot 301 olarak gerçekleşti. Bu adetler toplam ikinci el online pazarın yüzde 29’unu oluşturuyor.