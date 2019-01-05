2018 yılı otomobil ve hafif ticari araç pazarı %35 azaldı!

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre %35,06 azalarak 620.937 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılında 956.194 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Satışı en fazla düşen ilk üç marka sırasıyla Volkswagen, Ford ve Hyundai oldu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin(ODD) verilerine göre otomobil satışları, 2018 yılında bir önceki yıla göre %32,71 oranında azalarak 486.321 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 722.759 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre %42,33 azalarak 134.616 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 233.435 adet satış gerçekleşmişti.

ARALIKTA HAFİF OTOMOBİL PAZARI YÜZDE 39 DARALDI

2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 77.706 adet oldu. 136.240 adet olan 2017 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar %42,96 oranında azaldı. 2018 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %38,97 azaldı ve 60.843 adet oldu. Geçen sene 99.694 adet satış gerçekleşmişti.2018 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Aralık ayına göre %53,86 azaldı ve 16.863 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 36.546 adet satış yaşanmıştı.

Satışı en fazla düşen ilk üç marka yüzde 44 ile Volkswagen (49749) olurken onu yüzde 40 ile Ford (23748) ve 35 ile Hyundai (32009) izledi.