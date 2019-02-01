2018 yılının en çok satan otomotiv grupları!

-Renault, Nissan, Mitsubishi ittifakı

İttifakın kurucusu Carlos Ghosn, zor günler geçiriyor olsa da grubun başarısı temellerin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha otomotiv sektörünü takip edenlerin önüne çıkarıyor. Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors ittifakının elde ettiği satış 2018 yılında bir önceki yıla göre %1,4 yükselerek 10,76 milyon adede ulaştı. Dünyada satılan her dokuz otomobil ve hafif ticari araçtan biri ittifaka ait. Nissan, 5,65 milyonluk satışla ittifakın en çok araç satan markası oldu. İttifakın 2010 yılından beri devam eden elektrikli araç liderliği, satışların geçen yıla göre %34 artmasıyla devam etti. 2010 senesinden beri satılan elektrikli araç sayısı: 725 bin!

2017 yılını 10,6 milyonluk rekor satışla tamamlayan ittifak, başarısını 2018 yılında da sürdürerek satışlarını %1,4 artırdı. İttifakın en çok satış adedine ulaştığı pazarlar Çin, ABD, Fransa ve Japonya olurken, İttifak 2018 yılında sadece Çin'de 1,92 milyon adet araç sattı.

2018 yılının en çok satan grubunun 2019 yılındaki durumu ise yeni modellerle daha da pekişebilir. Ancak ittifakın kurucusu olan Carlos Ghosn’un durumunun netleşmemesi ve ittifakta yer alan her markadan uzaklaştırılmış olması kafaları az da olsa karıştırıyor.

-VW Grubu

Alman otomotiv devi Volkswagen grubu ise satışlarını yüzde 0.9’luk artışla devam ettirdi. Dizel motor skandalına rağmen Almanya’daki dizel motorlu Volkswagen satışlarındaki artış dikkat çekici seviyede. Volkswagen’in dizel motorlu araçlarının satışları geçen yıla göre 4 puanlık artışla yüzde 43 seviyesinde çıktı.

Grubun toplam satış rakamı ise 10.83 milyon oldu. Bu rakam Man ve Scania ağır ticari vasıtalarının da satış adetlerini içeriyor. otomobil satışları ise 10.6 milyon adet. Volkswagen Grubu’nun 2019 yılı durumu ise yeni modellerle bu seviyede olacağa benziyor. Bu gruptaki en büyük artışı ise Audi ve VW markalarının ürün gamlarına eklenecek olan elektrik motorlu modellerin gelmesiyle 2020 yılında olacağı tahmin ediliyor.

-Toyota

Toyota Grubu bünyesinde Toyota, Lexus, Daihatsu ve Hino Motors(Ticari araç üreticisi) markalarını barındırıyor. Özellikle Asya ve Amerika pazarında popüler olan bu Toyota ve Lexus tarafından gelen açıklama ise toplam satışların 10.59 milyon adet. Grubun 2019 hedefi ise 10.76 milyon olarak belirtilmiş. Buna en büyük katkıyı şüphesiz ki yeni Corolla sağlayacak. Corolla markanın dünya çapında en çok satan modelleri arasında ilk sırada yer alıyor.

-PSA Grubu

Bünyesinde Peugeot, Citroen, DS markalarını bünyesinde bulunduran PSA, 2018 yılında Opel ve İngiliz kardeşi Vauxhall markasını da ekibine kattı. General Motors bünyesinde bulunan Opel ve Vauxhall markaları gruba satış adedi bakımından ivme kazandırırken bu iki marka yıllar sonra kârlılıklarını açıkladılar.

2018 yılında satışlarını dünya çapında %6.8 artırarak yeni bir rekora imza atan Groupe PSA, toplamda 3.9 milyon satış adedine ulaştı. İki yıl içinde 70 bölgesel lansman gerçekleştiren Groupe PSA, tüm ana pazarlarda (Fransa, İspanya, İtalya, Büyük Britanya, Almanya) ve Türkiye'nin içinde bulunduğu Orta Doğu/Afrika bölgesinde satışlarını 1 ila 5 puan arasında artırdı. Grup, diğer bölgelerde de stratejik yatırımları ve istikrarlı büyümesi ile dikkat çekerken, hafif ticari araç pazarında elde ettiği 564 binin üzerinde satış adedi ve %18.3 pazar payı ile yeni bir rekora ulaştı.

Groupe PSA Avrupa'daki pazar payını %17.1'e, Orta Doğu – Afrika'daki pazar payını Fas (+1.7puan), Tunus (+1puan) Mısır (+3.1puan),Türkiye (0,7 puan) olarak arttırdı. Grup, Güney Doğu Asya'daki satışlarını 2017'ye göre iki katına çıkarırken; Naza Corporation Holdings (Malezya) ile ilk ortak girişim üretimlerini 2019’da Peugeot 3008 ve 5008 ile yapmaya başlayacak.

Bölgenin iki büyük ülkesi olan Brezilya ve Arjantin'de yaşanan ekonomik zorluklar satışları ektilese de Groupe PSA, Pan-Amerika (Şili, Uruguay, Meksika, Kolombiya, Ekvator) bölgesindeki satışlarını %13.3 oranında artırdı. Japonya'daki %9.2 artış Grubu bu bölgenin de en önemli oyuncularından birisi haline getirdi. Bölgede özellikle Ukrayna'da gerçekleşen %7 satış artışı ile desteklenen istikrarlı büyüme devam ediyor.

-Daimler AG

Bünyesinde Mercedes-Benz ve Smart markalarını binek otomobiller olarak bulunduran grup 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 0,6’lık artışla toplamda 2.4 milyon araç satışı gerçekleştirdi. Bunun en büyük kısmını ise 2.3 milyon adetle Mercedes ve Smart markalarının modelleri oluşturuyor.

Grubun satışına en büyük katkı ise Çin otomotiv pazarından gelmiş. Çin’deki satışlar güçlü artışına 2018 yılında da devam etmiş ve yüzde 11 oranında yükselmiş.

-BMW AG

Münih merkezli firmanın bünyesinde BMW, MINI, BMW Motorrad ve Rolls-Royce markaları bulunuyor. Grup dünya genelinde 2018 yılında satışlarını yüzde 1.1 oranında arttırarak 2 milyon 490 bin 664 adete ulaşmış. BMW ve Rolls-Royce markaları grup içinde satış rekoru kırdılar. BMW ve MINI satışlarını yüzde 38.4 oranında arttırmış durumda.

Grubun satışlarının artmasında en büyük rolü BMW’nin X Serisi modelleri oluşturuyor. Toplam X Serisi satışları X2 ve X3 modellerinin yenilenmesiyle birlikte yüzde 12.1’lik bir artış yakalamış ve 792 bin 590 olmuş. Toplam BMW satış rakamı ise 2.125.026… Ayrıca BMW’ye en büyük satış katkısı sedan model olan 5 Serisi’nde de gelmiş durumda.

Rolls-Royce markası ise satışlarını yüzde 22.2 oranında arttırmış ve 4107’ye ulaşmış durumda. Lüks markaya en büyük katkı ise yeni SUV modeli olan Cullinan’dan gelmiş. BMW Grubu 2019 yılındaki satışlardan da ümitli. Yeni 3 Serisi’nin tanıtılması ve satışına başlanması markanın dünya genelinde satışlarına olumlu bir katkı sağlamış olacak. Ayrıca yeni 7 Serisi ve X7 SUV modelleri de gelecek yıl içinde ürün gamındaki yerlerini alacaklar.